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17:50   20 Мая 2019
Россия

Путин подписал указы о помиловании четырех осужденных

Путин подписал указы о помиловании четырех осужденных

Четверо осужденных — двое мужчин и две женщины помилованы в рамках указа президента РФ Владимира Путина. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации. 

Как сообщает издание, помилование коснулось 82-летнего Владилена Литвинова, 80-летней Аюповой Гайникамал, 19-летней Саламатиной Жанны и 48-летнего Сергея Гладкобородова. 

В указе говорится, что документ вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования. 

Известно, что соответствующее решение принято на основании ходатайств о помиловании осужденного или лица, уже отбывшего наказание, но имеющего неснятую судимость. 

Самая молодая из помилованных — Саламитнова Жанна — был осуждена в прошлом году за сбыт наркотиков. Девушка раскаялась в содеянном, активно помогала следствию раскрывать преступление.

Что касается 82-летнего Литвинова — он нанес травмы, несовместимые с жизнью, своей супруге, которая оказалась прикована к кровати. Пожилого мужчину простили его сын и дочь. 

Украинец Гладкобородов хотел снять судимость за кражу, чтобы у него появилась возможность ухаживать за больной матерью. А ветеран труда Аюпова отбывала наказание за убийство сожителя. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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