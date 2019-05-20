Германия потратила рекордные 23 миллиарда евро на беженцев в 2018 году

Расходы Берлина на помощь в интеграции более миллиона беженцев и борьбу с коренными причинами миграции в 2018 году достигли рекордных 23 миллиардов евро (более 1,6 триллиона рублей), передает Reuters со ссылкой на правительственный документ министерства финансов Германии.

По информации агентства, расходы Берлина выросли почти на 11 процентов по сравнению с 2017 годом, когда, согласно данным немецкого министерства финансов, страна потратила 20,8 миллиарда евро или полтора триллиона рублей. В частности, в 2018 году почти восемь миллиардов евро потратили на реализацию мер по удержанию мигрантов от въезда на территорию Европейского союза и улучшению условий жизни.

Кроме того, по данным Reuters, в 2018 году федеральные земли Германии получили 7,5 миллиарда евро из бюджета страны на расходы, которые связаны с размещением и интеграцией беженцев, что на 14 процентов больше, чем в 2017 году.

Представители федерального министерства внутренних дел Германии отмечали, что в 2018 году в миграционные службы страны подали 162 тысячи первичных запросов о предоставлении убежища, при этом две трети запросов последовали из европейских стран. В 2017 году — 198 тысяч первичных запросов, а в 2016 году — 722 тысячи.