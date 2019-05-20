Лидера «партии Брексит» Найджела Фаражу облили молочным коктейлем в центре Ньюксала. Об этом 20 мая сообщает RT.

Британский политик стал очередной жертвой атаки протестующих сторонников Брексита.

Nigel Farage has had milkshake thrown over him while campaigning in Newcastle. The Brexit Party leader's the latest victim of a craze which has seen milkshakes thrown at a number of politicians during European election rallies in recent days pic.twitter.com/jqeleRXOei — Radio City News (@RadioCityNews) May 20, 2019

Судя по видеоролику, на котором изображен инцидент с нападением, политик был очень недоволен тем, что его не смогла защитить служба охраны.

«Почему ты не остановил это», — возмущается Фараж.

Chaotic scenes in Newcastle city centre as Nigel Farage hit by a milkshake. He’s been whisked away by his security. This is the aftermath. pic.twitter.com/qxz8yay492 — Sean Seddon (@seddonnews) May 20, 2019

Предположительно, нападение совершил Пол Кроутер из Трокли. Молодой человек не раскаивается по поводу содеянного.

«Желчь и расизм, которые изрыгает Фарадж, наносит гораздо больший ущерб, чем коктейль, испортивший его костюм», — считает он.

Позже политик решил публично прокомментировать случившееся в своем Twitter. Он заявил, радикализм мешает нормальной избирательной компании и добавил, что для цивилизованной демократии необходимо, чтобы проигравшие признавали итоги референдума.

Напомним, активисты, выражающие протест против правых сил, последнее время бросаются в политиков молочными коктейлями. Один из «Макдональдсов» Эдинбурга по требованию полиции прекратил продажу этих десертов во время выступления Фаражу, чтобы не допустить таких инцидентов вновь.