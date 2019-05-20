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17:05   20 Мая 2019
Весь мир

Житель Ньюкасла облил молочным коктейлем лидера «партии Брексит»

Житель Ньюкасла облил молочным коктейлем лидера «партии Брексит»

Лидера «партии Брексит» Найджела Фаражу облили молочным коктейлем в центре Ньюксала. Об этом 20 мая сообщает RT.

Британский политик стал очередной жертвой атаки протестующих сторонников Брексита. 

Судя по видеоролику, на котором изображен инцидент с нападением, политик был очень недоволен тем, что его не смогла защитить служба охраны. 

«Почему ты не остановил это», — возмущается Фараж. 

Предположительно, нападение совершил Пол Кроутер из Трокли. Молодой человек не раскаивается по поводу содеянного.

«Желчь и расизм, которые изрыгает Фарадж, наносит гораздо больший ущерб, чем коктейль, испортивший его костюм», — считает он. 

Позже политик решил публично прокомментировать случившееся в своем Twitter. Он заявил, радикализм мешает нормальной избирательной компании и добавил, что для цивилизованной демократии необходимо, чтобы проигравшие признавали итоги референдума.

Напомним, активисты, выражающие протест против правых сил, последнее время бросаются в политиков молочными коктейлями. Один из «Макдональдсов» Эдинбурга по требованию полиции прекратил продажу этих десертов во время выступления Фаражу, чтобы не допустить таких инцидентов вновь. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #brexit #политика #фараж #весь мир

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