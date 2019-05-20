Более 85 процентов жителей ЦАР ценит помощь России

О деятельности России в Центральноафриканской республике в понедельник рассказывает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, агентство приводит результате социологических опросов, проведенных среди жителей ЦАР при поддержке Бангийского университета, согласно которым более 83% населения этой африканской страны видят в России друга, и ставят ее выше таких давних партнеров Центральной Африки, как США, Франция и ряд соседних государств.

Как отмечается, к настоящему моменту сотрудничество между Россией и ЦАР сосредоточено на гуманитарной деятельности и экономическом развитии, без которых в ЦАР не наладить политическую стабильность и безопасность.

К примеру, Россия построила в центральноафриканских городах Бриа и Уадда госпитали, каждый из которых ежемесячно принимает по 300 пациентов. Оба медицинских центра расположены в районах, удаленных от столицы, где ранее отсутствие медицинской помощи являлось для жителей серьезной проблемой.

Кроме того, Россия с прошлого года осуществляет совместную с ЦАР программу по отправке детей на отдых в лагерь «Артек». Также впервые за последние 22 года российская гуманитарная миссия смогла доставить к самым удаленным и непроходимым регионам страны гуманитарный конвой, состоящий из 13 грузовиков с продовольствием и медицинского госпиталя. А до этого, из Москвы в Банги были доставлены пять грузовиков с лекарствами и продуктами питания.

Еще несколько гуманитарных акций Россия провела в самом опасном районе центральноафриканской столицы – КМ5, куда опасаются заходить даже жандармы, где оказала помощь нескольким сотням нуждающихся в ней человек, в том числе тем, кто пострадал в ходе провалившейся операции миротворческой миссии ООН МИНУСКА.

Также российская сторона организовывает в ЦАР культурные мероприятия, в том числе кинопоказы. целью которых является политическое и межконфессиональное мирное урегулирование. Подробнее об этом читайте в материале ФАН «Чем запомнились полтора года присутствия русских в ЦАР».