Министрами к Зеленскому прочат от доктора Комаровского до Савченко

Новый президент Украины Владимир Зеленский принял присягу в стенах Верховной рады в понедельник, 20 апреля. В ходе торжественной церемонии инаугурации он заявил о роспуске парламента страны, а также посоветовал членам правительства покинуть свои посты.

«Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда, можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — заявил новый законный глава государства.

Некоторые не заставили себя ждать. Глава МИД страны Павел Климкин и глава СБУ Василий Грицак заявили о намерении покинуть посты еще до официального вступления Зеленского в должность. А министр обороны Степан Полторак заявил, что покинет свой пост сразу после инаугурации.

Однако пока общественность и СМИ могут только лишь гадать, кто займет освободившиеся места в кабмине Зеленского. В штабе политика пообещали, что он назовет имена кандидатов на посты министров по своей квоте уже после инаугурации. Также там отмечают, что все члены существующего ныне кабинета на 99% не сохранят за собой должности.

Но на самом ли деле новый кабмин окажется настолько новым? Основными кандидатами на ключевые посты в правительстве, как отмечает ряд украинских СМИ, могут стать члены старого кабинета. К примеру, аналитики пророчат место уже заявившего об отставке Климкина экс-министру финансов Александру Данилюку, который сейчас является советником Зеленского и присутствует на всех переговорах с послами и зарубежными партнерами. Именно он участвовал во встрече Зеленского с французским главой Эммануэлем Макроном и имеет все навыки, а главное кредит доверия, для того, чтобы возглавлять внешнеполитическое ведомство.

Еще один бывший украинский министр, вошедший в команду Зеленского, также может рассчитывать на высокопоставленную должность. Экс-глава украинского министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, которого уволили еще в 2016 году, сейчас является советником новоизбранного президента. Сам бывший министр, получивший отставку три года назад, в качестве ее причины назвал коррупцию в руководстве Украины и давление на него со стороны администрации Петра Порошенко.

Но кресла в кабинете могут занять не только люди с министерским опытом. К примеру, свою кандидатуру на пост главы Минобороны или МИД (на усмотрение президента) предложила Надежда Савченко, которая считает, что ее навыки могли бы быть очень полезны при новом правительстве Зеленского.

Однако еще более одиозным выглядело предположение о том, что советник победителя выборов по медицине, известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский может возглавить Министерство здравоохранения. Сам врач такую перспективу отвергает, уверяя, что не согласится стать министром, а ограничится лишь ролью советника.

Не стоит забывать, что даже в должности президента Зеленский остается артистом, который любит и умеет удивлять публику, потому нельзя заранее отрицать ни один вариант. Также не стоит забывать и о том, что коллеги комика по студии «Квартал 95» являются его близкими соратниками.

По сообщениям местных СМИ, именно сценаристы этого популярного телешоу занимались написанием сценария и подготовкой инаугурации. Все они присутствовали и на самом мероприятии в стенах Рады в понедельник, где шоумен, а теперь и новый президент обнимал коллег и жал им руки. Вряд ли стоит удивляться, если кто-нибудь из соратников Зеленского по студии вслед за ним сменит род деятельности и займется политикой в обновленной команде.