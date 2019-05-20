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Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
16:33   20 Мая 2019
Весь мир

Huawei отреагировала на действия Google

Huawei отреагировала на действия Google

Представитель китайской компании Huawei в понедельник, 20 мая, сообщил, что производитель продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру смартфоны и телекоммуникационное оборудование , несмотря на отказ от сотрудничества со стороны американской корпорации Google.

«Huawei продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании», — говорится в сообщении компании. 

Huawei развивает «безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения», чтобы поддержать клиентов. Также в китайской компании заявили, что Huawei сделала многое для развития операционной системы Android от Google.

Американская корпорация отказалась сотрудничать с китайской компанией в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете использовать оборудование Huawei. Компанию обвинили в сборе информации о пользователях в пользу официального Пекина.

Новые смартфоны Huawei перестанут получать доступ к сервисам Google, в том числе к онлайн-магазину приложений Google Play. Однако уже выпущенные смартфоны сохранят все функции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#google #общество #весь мир #huawei

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