Huawei отреагировала на действия Google

Представитель китайской компании Huawei в понедельник, 20 мая, сообщил, что производитель продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру смартфоны и телекоммуникационное оборудование , несмотря на отказ от сотрудничества со стороны американской корпорации Google.

«Huawei продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании», — говорится в сообщении компании.

Huawei развивает «безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения», чтобы поддержать клиентов. Также в китайской компании заявили, что Huawei сделала многое для развития операционной системы Android от Google.

Американская корпорация отказалась сотрудничать с китайской компанией в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете использовать оборудование Huawei. Компанию обвинили в сборе информации о пользователях в пользу официального Пекина.

Новые смартфоны Huawei перестанут получать доступ к сервисам Google, в том числе к онлайн-магазину приложений Google Play. Однако уже выпущенные смартфоны сохранят все функции.