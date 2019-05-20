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16:31   20 Мая 2019
Россия

Медведев подписал поручение по улучшению условий для молодых ученых

Медведев подписал поручение по улучшению условий для молодых ученых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что для поддержки молодых ученых в России будут введены специальные меры. Об этом 20 мая сообщает ТАСС. 

Глава кабмина заявил, что российская наука нуждается в омоложении. Он подчеркнул, что уже в этом году доля исследователей должна увеличиться до 44%, а через четыре года должно быть более половины молодых ученых. Медведев сообщил, что для этого будет введен ряд мер, призванных помочь молодым ученым с жильем, закупкой современного оборудования и участием в международных конференциях. 

«Поручения по этому поводу я подписал, давайте обсудим все-таки, как в целом здесь идут дела», — сообщил Медведев. 

Премьер-министр напомнил о решении правительства по поводу грантовой поддержки учебно-научных центров при лучших университетах России. Он подчеркнул, что в этом году поддержку на 700 миллионов рублей получат четыре университета. 

«В дальнейшем круг таких учебных заведений, которые получают гранты, должен быть расширен», — сказал глава кабмина. 

Медведев также отметил важность обеспечения благоприятных условий для научных центров и лабораторий. Кроме того, премьер считает, что в финансовых исследованиях необходимо заинтересовать бизнес, а регионах создать научно-образовательные центры. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #наука

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