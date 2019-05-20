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16:04   20 Мая 2019
Россия

Орешкин предложит открыть международный терминал в аэропорту Кызыла

Орешкин предложит открыть международный терминал в аэропорту Кызыла

Министр экономического развития России Максим Орешкин в роли куратора посетил Тыву и сообщил, что предложит премьер-министру Дмитрию Медведеву открыть международный пункта пропуска в аэропорту Кызыла. По его словам, международный терминал не только увеличить турпоток в республику, но и благоприятно скажется на туризме в Тыве.

«Будем сейчас обсуждать возможность открытия международного пункта пропуска в этом аэропорту», — отметил глава Минэкономразвития РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте назначил кураторов из федерального правительства для регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Первым регионом, у которого появился куратор из правительства, стала Тыва. Ответственным за регион назначили Максима Орешкина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #аэропорт #орешкин #кызыл

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