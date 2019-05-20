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16:02   20 Мая 2019
Россия

Вишневский упрекнул СМИ в распространении слухов, защищая заподозренного в наркомании Резника

Вишневский упрекнул СМИ в распространении слухов, защищая заподозренного в наркомании Резника

Глава фракции «Яблоко» в петербургском Законодательном собрании Борис Вишневский не стал прямо отвечать на запрос «Невских новостей» о возможном пристрастии к употреблению запрещенных веществ депутата Максима Резника. 

Вишневский ушел от ответа на запрос о возможной наркозависимости Резника

Издание обратилось к Вишневскому с просьбой рассказать, почему депутатский корпус не разбирается в ситуации. В ответ депутат обвинил «Невские новости» в распространении слухов. Он заверил, что в отношении Резника распространяется дезинформация и клевета. 

Вишневский ушел от ответа на запрос о возможной наркозависимости Резника

В запросе издание указало, что несмотря на видеозаписи, на которых Резник, вероятно, употребляет запрещенные вещества, депутат все еще остается председателем комиссии по культуре, образованию и науке. Журналисты напомнили, что политик публично отказался от теста на наркотики, что бросает тень на петербургский парламент.

Впервые о возможной наркозависимости Резника заговорили после первомайского шествия, где он вел себя неадекватно, кричал и провоцировал окружающих. Позже появились видеозаписи, которые прислали «Невским новостям» соседи депутата, пожаловавшись на запах марихуаны в подъезде. Тогда Резник уехал в Прагу, где очевидцы снова засняли его, предположительно, за курением каннабиса.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #наркотики #резник

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