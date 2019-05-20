Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 20 мая, подписал распоряжение, которое расширяет перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счет бюджета. По его словам, изменяется перечни специальностей и направлений подготовки, по которым институты принимают студентов на целевое обучение.

Перечень из 449 позиций, по которым вузы проводят набор на целевое обучение, расширяется. Также устанавливаются квоты приема по всем уровням высшего образования – до 100% для востребованных, редких профессий – #Медведев — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 20 мая 2019 г.

Перечень из 449 позиций расширили и включили дополнительные направления по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре, сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина также отметил, что документом устанавливаются и сами квоты приема на целевое обучение за счет денег из федерального бюджета по всем уровням высшего образования.