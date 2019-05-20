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 Начальник отдела полиции арестован в Москве за покушение на мошенничество

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Заседание СБ ООН по языку на Украине не связано с инаугурацией Зеленского, заявил Небензя

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15:46   20 Мая 2019
Россия

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 20 мая, подписал распоряжение, которое расширяет перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счет бюджета. По его словам, изменяется перечни специальностей и направлений подготовки, по которым институты принимают студентов на целевое обучение.

Перечень из 449 позиций расширили и включили дополнительные направления по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре, сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина также отметил, что документом устанавливаются и сами квоты приема на целевое обучение за счет денег из федерального бюджета по всем уровням высшего образования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #правительство #общество #обучение

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