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15:35   20 Мая 2019
Россия

Беглов обсудил с членами правительства реализацию майских указов

Беглов обсудил с членами правительства реализацию майских указов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства города выполнение майских указов президента РФ Владимира Путина. Заседание прошло в понедельник, 20 мая.

Беглов выслушал доклад и остался доволен проделанной работой. Он заявил, что показатели неплохие.

Врио главы города подчеркнул, что необходимо и дальше выполнять поставленные задачи и продолжать работать. Пристально внимание стоит уделить медицинской и образовательной областям.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #беглов #майские указы

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