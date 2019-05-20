РФ и Испания подпишут договор о взаимном признании образования

Правительства России и Испании подпишут договор об обоюдном признании образования, ученых степеней и квалификаций. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, договор предполагает сопоставление ученой степени кандидата наук России и ученой степени доктора — Titulo de Doctor — Испании. Кроме того, в соглашении также предусматривается уравнение общего и высшего образования, подтвержденного дипломами бакалавра, магистра или специалиста в РФ и образования такого же уровня Испании.

По мнению проректора по международной деятельности СПБПУ Дмитрия Арсеньева, для университета соглашение долгожданное. Он сообщил, что их университет один из первых в РФ открыл информационный центр в Мадриде.

«Сегодня мы можем предложить иностранным абитуриентам образовательные программы международного уровня, и выражаем надежду, что благодаря новой российско-испанской инициативе все больше зарубежных студентов сделают выбор в пользу российского образования», — заявил он.

Напомним, РФ и Испания планируют провести перекрестный год, посвященный образованию и науке, который начнется с осени текущего года.