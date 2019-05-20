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15:36   20 Мая 2019
Весь мир

Беглов поручил подготовить доклад по ремонту петербургских дорог

Беглов поручил подготовить доклад по ремонту петербургских дорог

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном в понедельник заявил, что теплый сезон в городе достаточно короткий, потому необходимо вовремя проработать все вопросы по данной теме. Об этом сообщают «Невские новости».

В частности, он призвал с особым вниманием отнестись к ремонту дорог в Северной столице.

«Мы уже начали работу, и нельзя ее откладывать ни на один день», — отметил врио главы города.

Главам соответствующих ведомств он поручил доложить о ходе ремонта дорог на следующем совещании. Кроме того, в ходе заседания Беглов заявил, что Дороги в Петербурге будут строиться при поддержке из федерального бюджета. 

По словам градоначальника, недавняя встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым оказалась весьма плодотворной. Они в том числе обсуждали строительство дорог и развязок в Петербурге.

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Автор: Алла Ларионова
#дороги #петербург #беглов

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