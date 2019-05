Зеленский примет президента Грузии

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили в понедельник, 20 мая, прилетела в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Президент Грузии приехала к зданию администрации украинского лидера после торжественного приема в Мариинском дворце.

In the name of the Georgian people I presented today heartfelt congratulations to the new #President of #Ukraine upon its inauguration. #Georgia and #Ukraine both have to overcome the tragedy of #occupied territories , while they share the same #European destiny. pic.twitter.com/DRNkGff7Gh