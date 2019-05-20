Западный Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни, пока Восточный оккупирован США

Об этом в понедельник пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), рассказывая о том, в какой разной ситуации находятся сейчас западная и восточная части провинции Дейр-эз-Зор.

В частности, агентство отмечает, что оккупированный американцами северо-восток Сирии, находится в плачевном состоянии. ВВС возглавляемой США коалиции, под видом борьбы с террористами, разрушили авиаударами гражданскую инфраструктуру на восточном берегу реки Евфрат. Возвращающиеся беженцы порой не могут найти свои жилища. Возрождение мирной жизни в данных условиях требует всестороннего участия, и обещает быть длительным и сложным.

Сирийское правительство оказывает региону посильную помощь, но очень многое зависит от того, как этой помощью распоряжаются на местах.

В Дейр-эз-Зоре, например, проблемами мирного населения занимается член городского совета по социальным вопросам и связям с международными гуманитарными организациями Сихам Аль-Хатер. В частности, доктор Сихам, как ее называют местные жители, решив, что мало уделять внимание вопросам восстановления инфраструктуры, развернула центр социальной адаптации и психологической помощи.

«Я считаю, что после ужасной войны, которая затронула практически каждую семью, важно не просто построить дом, больницу и другие социальные объекты, необходимо дать осознание того, что война закончилась, - рассказала она журналистам, добавив также: - Мы пытаемся помочь победить страх, оставшийся в памяти. Обстрелы, смерть близких стали нашей реальностью под властью террористов».

За неполный год, по словам Доктора Сихам в провинцию Дейр-эз-Зор вернулись более 60 тысяч беженцев – по большей части это неполные семьи, потерявшие мужчин. Главами семей зачастую становятся мальчики, которые по сути еще являются детьми.

Помимо восстановления жилых и социальных объектов сирийское правительство также помогает жителям решать проблему пропитания. В вопросе обеспечения людей продуктами, сирийская администрация получает значительную помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Только в текущем году российские военнослужащие провели 14 гуманитарных операций по раздаче продуктов питания жителям разных городов провинции Дейр-эз-Зор, при этом на северо-восток провинции было отправлено свыше 30 тонн продовольствия.

При этом, как отмечают эксперты, в восточной части Дейр-эз-Зора, находящейся под контролем курдов и США, ситуация развивается в диаметрально противоположном направлении.

Об этом в беседе с ФАН заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что в районах, которые освобождались от оккупации джихадистов правительственными силами, сразу же после изгнания террористов на первый план вышли вопросы налаживания мирной жизни – восстановление жилого фонда и инфраструктуры, а также экономическое возрождение. Делается все возможное, чтобы в эти районы как можно скорее смогли вернуться беженцы.

«В тех районах, которые оккупировали курдские формирования и американцы, все совсем иначе. Там никто не занимается ни строительством, ни какой бы то ни было социальной политикой, ни тем более реконструкцией экономики», - добавил эксперт.

При этом он напомнил, что президент США Дональд Трамп, не только заморозил выделенные на восстановление Сирии 200 миллионов долларов, но и оказывает давление на другие страны, чтобы и они не оказывали САР никакой помощи. При этом, мирные жители, оказавшиеся на территориях, подконтрольных курадм и США, оказались фактически в заложниках, так как их не отпускают перейти в районы, подконтрольные Дамаску, вынуждая существовать в условиях гуманитарной катастрофы.

В заключение Андрей Кошкин напомнил о ситуации в лагере «Эр-Рукбан», где ангажированные СМИ запугивают людей и дезинформируют их по указке Вашингтона. Беженцам не дают вернуться на родину или перейти в другие районы страны, где под контролем сирийского правительства налаживается мирная жизнь.