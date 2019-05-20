МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предложило конфисковать транспорт у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Предложение направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне, пишет ТАСС.

Также кабинет министров рассмотрит меры, предложенные МВД РФ, по ужесточению ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Ранее глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании президента с членами правительства заявил, что министерство готовит ряд серьезных предложений, которые направлены на снижение смертности на дорогах.

Он добавил, что комплекс уже принятых мер и тех, которые только готовятся, позволят сократить число смертельных ДТП.