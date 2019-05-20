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15:27   20 Мая 2019
Россия

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи, оказываемой в РФ, составляет первичная медико-санитарная помощь. Об этом 18 мая министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 

Выступая с докладом на полях Всемирной ассамблеи здравоохранения, министр дала определение первичной медико-санитарной помощи, под которой понимается комплекс лечебных и профилактических мер с применением современных технологий, в том числе цифровых и диагностических. Эти меры предполагают информирование людей о правилах здорового образа жизни, первых признаках болезни, а также призваны мотивировать россиян к сохранению здоровья. 

«В России более 60% всего объема медицинской помощи оказывается в амбулаторных медицинских организациях первичного звена», — цитирует ТАСС слова из доклада Скворцовой. 

С 2019 года в России вступил в силу новый порядок профосмотров и диспансеризации.Теперь каждый совершеннолетний гражданин имеет право на бесплатный профилактический осмотр раз в год, а россияне в возрасте от 12 до 40 лет могут пройти диспансеризацию раз в три года, напоминает Скворцова. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #скворцова #медпомощь

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