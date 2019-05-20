Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
15:04   20 Мая 2019
Экономика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Од этом компания сообщает в понедельник 20 мая, отмечая, что транзит нефти был приостановлен из-за необходимости выполнить дополнительные технологические операции по замещению нефти в трубопроводе.

В частности, в сообщении компании говорится, что в 00.00 часов 20 мая в соответствии с графиком, утвержденным операторами нефтепровода, возобновила поставки российской нефти через территорию Украины в направлении Евросоюза, прокачав с начала суток 4 тысячи тонн нефти.

«В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что в настоящее время ведутся работы по нормализации ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#транзит #дружба #приостановка #нефтепровод #укртранснафта

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...