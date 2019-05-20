Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Од этом компания сообщает в понедельник 20 мая, отмечая, что транзит нефти был приостановлен из-за необходимости выполнить дополнительные технологические операции по замещению нефти в трубопроводе.

В частности, в сообщении компании говорится, что в 00.00 часов 20 мая в соответствии с графиком, утвержденным операторами нефтепровода, возобновила поставки российской нефти через территорию Украины в направлении Евросоюза, прокачав с начала суток 4 тысячи тонн нефти.

«В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому «Укртранснафта» восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что в настоящее время ведутся работы по нормализации ситуации.