Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Спикер Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич в понедельник, 20 мая, сообщила, что ЕС призвал не только избегать любых провокаций в отношении региона Ближнего Востока, но и проявлять сдержанность. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, «если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом».

Майя Косьянчич не прокомментировала отдельные заявления президента США, но напомнила позицию Евросоюза — региону не нужны дополнительные элементы дестабилизации. По ее словам, необходимо избегать провокации и снижать напряженность.

Президент США Дональд Трамп также говорил, что надеется избежать войны с Тегераном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи отвечал, что и Тегеран не намерен воевать с Вашингтоном, но продолжит сопротивление США.

With all of the Fake and Made Up News out there, Iran can have no idea what is actually going on!