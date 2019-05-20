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Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

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15:00   20 Мая 2019
Весь мир

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Спикер Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич в понедельник, 20 мая, сообщила, что ЕС призвал не только избегать любых провокаций в отношении региона Ближнего Востока, но и проявлять сдержанность. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, «если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом».

Майя Косьянчич не прокомментировала отдельные заявления президента США, но напомнила позицию Евросоюза — региону не нужны дополнительные элементы дестабилизации. По ее словам, необходимо избегать провокации и снижать напряженность.

Президент США Дональд Трамп также говорил, что надеется избежать войны с Тегераном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи отвечал, что и Тегеран не намерен воевать с Вашингтоном, но продолжит сопротивление США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #сша #иран #общество

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