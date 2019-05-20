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14:54   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями иностранных делегаций и послами стран, которые приняли участие в торжественной церемонии инаугурации. На встрече он заверил гостей, что мир будет гордиться Украиной.

Зеленский поблагодарил дипломатов и политиков за то, что они смогли приехать.

«Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина — демократическое государство», — сказал президент.

Он выразил надежду, что количество международных партнеров у Украины вырастет и она станет «надежной сестрой, которой все гордятся».

На инаугурацию приехали четыре бывших лидера Украины и около 60 иностранных представителей зарубежных стран, среди которых были президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #инаугурация #зеленский

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