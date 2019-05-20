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14:50   20 Мая 2019
Россия

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих россиян

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих россиян

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков предложил ввести прогрессивный подоходный налог, призванный увеличить бюджетные расходы на соцсферу. Об этом 20 мая сообщает ТАСС. 

По мнению Шмакова, в России, по сравнению с лидирующими странами, уровень расходов на социальную сферу остается на относительно низком уровне. В ФНПР считают, что решить проблему можно с помощью дополнительных финансовых источников - прогрессивного налога и увеличения налога на дивиденды от акций. 

Шмаков также отметил, что одним из элементов справедливой экономики является обязанность делиться с менее обеспеченными слоями населения. Такая система внедрена скорее в скандинавских странах, нежели в России, отметил он. 

При этом он напомнил об инициативе ФНПР по введению нулевой ставки НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума. 

«У бедных есть расходы, а не доходы. Цинично и оскорбительно брать те же 13% налога на доходы физических лиц и с Романа Абрамовича (кстати, неизвестно, он налоговый резидент России или нет), и с уборщицы тети Маши, живущей на МРОТ», — подчеркнул он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #профсоюзы

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