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14:44   20 Мая 2019
Россия

Минимальный размер оплаты труда в России увеличат с 2021 года

Минимальный размер оплаты труда в России увеличат с 2021 года

По его словам, повышение минимального размера оплаты труда будет связано с пересмотром потребительской корзины. Слова министра приводит агентство ТАСС.

«С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. <...> В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить», - сказал Топилин.

Далее, по его словам, на этой основе будет рассматриваться изменение соотношений по зарплатам бюджетников.

Также министр подчеркнул, что правительство продолжит жестко контролировать российские субъекты в этом направлении.

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Автор: Александр Люблинский
#топилин #минтруд #повышение #минимальнаязарплата

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