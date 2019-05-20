Минимальный размер оплаты труда в России увеличат с 2021 года

По его словам, повышение минимального размера оплаты труда будет связано с пересмотром потребительской корзины. Слова министра приводит агентство ТАСС.

«С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. <...> В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить», - сказал Топилин.

Далее, по его словам, на этой основе будет рассматриваться изменение соотношений по зарплатам бюджетников.

Также министр подчеркнул, что правительство продолжит жестко контролировать российские субъекты в этом направлении.