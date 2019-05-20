Спикер Рады обсуждает с главами фракций роспуск парламента

Главы партийных фракций украинской Рады обсуждают приказ лидера страны Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента. Об этом 20 мая сообщает агентство «Укринформ».

Парламентарии собрались в кабинете спикера Андрея Парубия.

«Как долго продлится это обсуждение — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский 20 мая принял присягу и вступил на президентский пост. После инаугурации он объявил о роспуске Рады, а также призвал депутатов в ближайшие два месяца принять несколько важных законов. Кроме того, Зеленский на русском обратился к жителям Донбасса и заявил, что его первоочередной целью станет прекращение там войны.