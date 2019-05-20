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16:04   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Политолог посоветовал Зеленскому первым делом поехать в Белоруссию

Политолог посоветовал Зеленскому первым делом поехать в Белоруссию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили станет первым иностранным лидером, с которым встретится новый глава Украины Владимир Зеленский.  Зарубишвили была в числе почетных гостей на инаугурации Зеленского 20 мая. Еще одним высоким гостем церемонии стала президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей жесткой антироссийской позицией.

Политолог Погребинский одобрил выбор Зеленского для первой встречи главы Грузии, а не Литвы

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что представление на инаугурации Грибаускайте вызвало особо громкие аплодисменты в зале.  

«Только Грибаускайте вызвала шквал аплодисментов, то есть большая часть зала настроена, как она. Если выбирать из почетных гостей первого уровня, то если бы он встретился с Грибаускайте, это было  бы плохой сигнал. А бывшая французская, нынешняя грузинская начальница — она более нейтрально выглядит. Европейская женщина, которая умеренно прозападная. И Зеленский пока себя позиционирует как умеренно прозападный. Поэтому это правильное решение», — уверен Погребинский. 

Что касается зарубежных визитов нового президента Украины, то Михаил Погребинский предполагает, что первой страной может стать Белоруссия. 

«Надо ехать в Минск. Поскольку президент Белоруссии Александр Лукашенко —  самый популярный иностранный политик в нашей стране. Сам Зеленский говорил, что настроен перед принятием решений интересоваться мнением людей. А все опросы показывают популярность Лукашенко. Но я отнюдь не уверен, что так Зеленский и поступит», — рассуждает собеседник «ПС». 

В первой речи в качестве президента Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его первоочередной задачей является прекращение огня в Донбассе.

Ранее Лукашенко в интервью заявлял, что Белоруссия  готова оказать помощь в перезапуске минских договоренностей.

 

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Автор: Мария Владимирова
#украина #политика #литва #грузия #зеленский

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