Политолог посоветовал Зеленскому первым делом поехать в Белоруссию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили станет первым иностранным лидером, с которым встретится новый глава Украины Владимир Зеленский. Зарубишвили была в числе почетных гостей на инаугурации Зеленского 20 мая. Еще одним высоким гостем церемонии стала президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей жесткой антироссийской позицией.

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что представление на инаугурации Грибаускайте вызвало особо громкие аплодисменты в зале.

«Только Грибаускайте вызвала шквал аплодисментов, то есть большая часть зала настроена, как она. Если выбирать из почетных гостей первого уровня, то если бы он встретился с Грибаускайте, это было бы плохой сигнал. А бывшая французская, нынешняя грузинская начальница — она более нейтрально выглядит. Европейская женщина, которая умеренно прозападная. И Зеленский пока себя позиционирует как умеренно прозападный. Поэтому это правильное решение», — уверен Погребинский.

Что касается зарубежных визитов нового президента Украины, то Михаил Погребинский предполагает, что первой страной может стать Белоруссия.

«Надо ехать в Минск. Поскольку президент Белоруссии Александр Лукашенко — самый популярный иностранный политик в нашей стране. Сам Зеленский говорил, что настроен перед принятием решений интересоваться мнением людей. А все опросы показывают популярность Лукашенко. Но я отнюдь не уверен, что так Зеленский и поступит», — рассуждает собеседник «ПС».

В первой речи в качестве президента Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его первоочередной задачей является прекращение огня в Донбассе.

Ранее Лукашенко в интервью заявлял, что Белоруссия готова оказать помощь в перезапуске минских договоренностей.