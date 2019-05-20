Бизнес-тренер объяснит принципы больших продаж в соцсетях в 2019 году

Бизнес-тренер Михаил Христосенко выступит на конференции «Social Media Fest-2019», которая пройдет в Москве 20-21 июня, с докладом «Принципы больших продаж в соцсетях в 2019 году. Как эффективно продвигаться с учетом изменившихся алгоритмов и трендов».

Согласно программе, Христосенко расскажет о новых алгоритмах работы и трендах социальных сетей в 2019 году, объяснит, как стабильно привлекать клиентов из соцсетей в изменившихся условиях, перечислит нововведения, расскажет, как раскрутить сообщество без риска слить деньги на рекламе и как получить стабильно растущие продажи без манипуляций.

Конференция «SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» состоит из трех потоков докладов и тематических мастер-классов. Участники вправе не только послушать доклады в любом потоке, но и перейти с потока на поток, чтобы выбрать подходящего спикера.

Спикеры конференции поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам :

Стратегия PR работы в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание во второй половине 2019 года;

Как вести аккаунты компании и организации в социальных сетях и получать от этого максимальный PR-эффект;

Где брать инфоповоды для соцстей;

Как получать внимание широкой аудитории к новостям и инфоповодам в соцсетях;

Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;

Нюансы и тонкости продвижения в Youtube;

Как защищать репутацию и противостоять негативу в сети;

Пять уровней вашего блога: как писать, чтобы вас не только читали, но и комментировали;

Продажи в социальных сетях: инструменты и кейсы;

Мессенджер-маркетинг: работа с клиентами в WhatsApp.

Темы мастер-классов:

Социальные сети для государственных и муниципальных структур;

Таргетированная реклама в соцсетях для В2В;

Работа с соцсетями на рынке недвижимости.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

Посмотреть программу и подать заявку можно на сайте конференции.