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Власти США временно разрешили Huawei частично возобновить деятельность в стране
15:30   20 Мая 2019
Весь мир

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Президент Фонда защиты национальных ценностей, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич записал видеообращение к россиянке Марии Бутиной, которую в США приговорили к полутора годам тюрьмы за деятельность в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Общественник заявил, что российский бизнес готов помочь Бутиной разрешить все разногласия с властями Соединенных Штатов через ее адвокатов.

«Есть малый и средний бизнес российский, который поддерживает наш Фонд. Эти люди, которым не нужен пиар и громкие панегирики в их адрес, готовы отдельно поддержать нашу деятельность, направленную на помощь тебе», - заявил он.

Малькевич также раскритиковал американские власти за нарушения международного права и политику двойных стандартов.

«Это попытка вести политику с позиции сильного, попирая международное право, похищая людей в других странах, вывозя их в США. Это государственный террор, вмешательство в политическую жизнь, наверное, практически всех стран мира со стороны США. Себе они разрешают все, а нам не разрешают даже разговаривать с теми американцами, которые хотели бы нормальных отношений между нашими странами», — заявил Малькевич.

О происходящем в США журналист также рассказывал в эфире федерального канала в ноябре прошлого года через день после встречи с ФБР. Малькевич сообщил, что федералы предъявили ордер и обыскали его багаж в аэропорту Вашингтона. Агенты передали ему уведомление о необходимости зарегистрировать издание USA Really, главным редактором которого он является, в качестве иностранного агента. Журналиста также спрашивали о мифическом вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Однако в итоге обвинений россиянину американская сторона не выдвинула. 

Ранее гражданка РФ Мария Бутина записала видеообращение из распределительного центра в Оклахоме. Девушка рассказала, что у нее появилась возможность воспользоваться телефоном и интернетом. Она поблагодарила россиян за поддержку, и попросила помощи, так как ее адвокаты подали апелляцию. Бутина закончила свое обращение фразой «Русские не сдаются».

 

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Автор: Алла Ларионова

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