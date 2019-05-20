Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Президент Фонда защиты национальных ценностей, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич записал видеообращение к россиянке Марии Бутиной, которую в США приговорили к полутора годам тюрьмы за деятельность в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Общественник заявил, что российский бизнес готов помочь Бутиной разрешить все разногласия с властями Соединенных Штатов через ее адвокатов.

«Есть малый и средний бизнес российский, который поддерживает наш Фонд. Эти люди, которым не нужен пиар и громкие панегирики в их адрес, готовы отдельно поддержать нашу деятельность, направленную на помощь тебе», - заявил он.

Малькевич также раскритиковал американские власти за нарушения международного права и политику двойных стандартов.

«Это попытка вести политику с позиции сильного, попирая международное право, похищая людей в других странах, вывозя их в США. Это государственный террор, вмешательство в политическую жизнь, наверное, практически всех стран мира со стороны США. Себе они разрешают все, а нам не разрешают даже разговаривать с теми американцами, которые хотели бы нормальных отношений между нашими странами», — заявил Малькевич.

О происходящем в США журналист также рассказывал в эфире федерального канала в ноябре прошлого года через день после встречи с ФБР. Малькевич сообщил, что федералы предъявили ордер и обыскали его багаж в аэропорту Вашингтона. Агенты передали ему уведомление о необходимости зарегистрировать издание USA Really, главным редактором которого он является, в качестве иностранного агента. Журналиста также спрашивали о мифическом вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Однако в итоге обвинений россиянину американская сторона не выдвинула.

Ранее гражданка РФ Мария Бутина записала видеообращение из распределительного центра в Оклахоме. Девушка рассказала, что у нее появилась возможность воспользоваться телефоном и интернетом. Она поблагодарила россиян за поддержку, и попросила помощи, так как ее адвокаты подали апелляцию. Бутина закончила свое обращение фразой «Русские не сдаются».