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14:10   20 Мая 2019
Россия

Рособрнадзор не собирается вводить платный ЕГЭ для выпускников прошлых лет

Рособрнадзор не собирается вводить платный ЕГЭ для выпускников прошлых лет

Единый государственный экзамен для выпускников прошлых лет делать платным не собираются. Об этом 20 мая сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на конференции о проведении основного периода ЕГЭ.

Он отметил, что в ведомстве такие планы вообще пока не обсуждаются. Выпускники прошлых лет, которых не устроил результат экзамена, могут бесплатно пересдать его в досрочный период, либо в основной. 

«Все на бесплатной основе, единый государственный экзамен является государственной итоговой аттестацией», — отметил Кравцов.

Напомним, в этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. По данным Рособрнадзора, всего экзамен напишут около 750 тысяч школьников.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #школьники #общество #егэ

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