Восемь школ и колледж проверяют в Москве после звонков о минировании

Сотрудники полиции в Москве проводят проверку после анонимных телефонных сообщений о минировании восьми средних школ в разных районах столицы и полицейского колледжа.

Об этом в понедельник, со ссылкой представителя московских экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Изначально в понедельник сообщалось, что после сообщений о минировании в Москве эвакуированы школа №962 на улице Санникова, из которой были на время выведены 873 человека, и полицейский колледж на улице Фабрициуса.

«Проверки также проводятся в школах по следующим адресам: улица Хамовнический вал, переулок Хользунова, переулок Малый Знаменский, улица Кравченко, улица Крупской, улица Марии Ульяновой и улица Фитаревская в поселке Коммунарка в новой Москве», - сообщили позже в экстренных службах Москвы.

Напомним: на минувших выходных в Москве в правоохранительные органы Москвы поступили сообщения о минировании четырех вокзалов. После проверки выяснилось, что все сообщения были ложными, угроза нигде не подтвердилась.