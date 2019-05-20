Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
14:15   20 Мая 2019
Россия

Восемь школ и колледж проверяют в Москве после звонков о минировании

Восемь школ и колледж проверяют в Москве после звонков о минировании

Сотрудники полиции в Москве проводят проверку после анонимных телефонных сообщений о минировании восьми средних школ в разных районах столицы и полицейского колледжа.

Об этом в понедельник, со ссылкой представителя московских экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Изначально в понедельник сообщалось, что после сообщений о минировании в Москве эвакуированы школа №962 на улице Санникова, из которой были на время выведены 873 человека, и полицейский колледж на улице Фабрициуса.

«Проверки также проводятся в школах по следующим адресам: улица Хамовнический вал, переулок Хользунова, переулок Малый Знаменский, улица Кравченко, улица Крупской, улица Марии Ульяновой и улица Фитаревская в поселке Коммунарка в новой Москве», - сообщили позже в экстренных службах Москвы.

Напомним: на минувших выходных в Москве в правоохранительные органы Москвы поступили сообщения о минировании четырех вокзалов. После проверки выяснилось, что все сообщения были ложными, угроза нигде не подтвердилась.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...