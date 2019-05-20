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13:57   20 Мая 2019
Весь мир

Всех 12 подозреваемых ликвидировали в Египте после взрыва автобуса

Всех 12 подозреваемых ликвидировали в Египте после взрыва автобуса

Силы безопасности Египта ликвидировали 12 подозреваемых боевиков-исламистов в Каире после взрыва автобуса, передает в понедельник, 21 мая, Reuters.

Накануне неподалеку от Большого египетского музея возле автобуса, перевозящего 25 южноафриканских туристов из аэропорта в район пирамид, взорвалось рудиментарное устройство с гвоздями и кусочками металла. На момент атаки в салоне транспортного средства находились 28 человек. По меньшей мере, 16 из них получили травмы различной степени тяжести.

Западные СМИ сообщили, что в результате взрыва пострадали граждане ЮАР и Египта. Россиян среди раненых не было.

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Автор: Алла Ларионова
#теракт #египет

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