Защита Кокорина обжаловала приговор футболисту
Защита футболиста Александра Кокорина обжаловала вынесенный ему приговор по делу о драках, по которому спортсмен получил 1,5 года колонии. Об этом в понедельник, 20 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката спортсмена Татьяну Стукалову.
«Сегодня я подала апелляционную жалобу на приговор», — сказала Стукалова.
Помимо этого, апелляционное представление на приговор было внесено прокуратурой, отметила юрист. Подробности ей пока неизвестны, защита планирует изучить документ.
Также сообщается, что адвокат осужденного вместе с зенитовцем Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что подаст жалобу на приговор в понедельник в 14:00.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кокорина к 1 году 6 месяцам заключения по делу о драках и хулиганстве. Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии.