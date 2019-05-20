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13:36   20 Мая 2019
Россия

Защита Кокорина обжаловала приговор футболисту

Защита Кокорина обжаловала приговор футболисту

Защита футболиста Александра Кокорина обжаловала вынесенный ему приговор по делу о драках, по которому спортсмен получил 1,5 года колонии. Об этом в понедельник, 20 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката спортсмена Татьяну Стукалову.

«Сегодня я подала апелляционную жалобу на приговор», — сказала Стукалова.

Помимо этого, апелляционное представление на приговор было внесено прокуратурой, отметила юрист. Подробности ей пока неизвестны, защита планирует изучить документ.

Также сообщается, что адвокат осужденного вместе с зенитовцем Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что подаст жалобу на приговор в понедельник в 14:00.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Кокорина к 1 году 6 месяцам заключения по делу о драках и хулиганстве. Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии. 

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Автор: Алла Ларионова
#мамаев #приговор #кокорин

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