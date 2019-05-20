Кожин может занять пост Мезенцева в Совфеде

Председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева указом российского лидера назначили послом в Белоруссию вместо Михаила Бабича. Пост Мезенцева может занять заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Собеседник News.ru в сенате объяснил, что сначала кандидатуру Кожина на пост главы комитета по экономической политике необходимо утвердить. По его словам, после кандидатуру поддерживают большинством голосов на общем заседании верхней палаты. Предварительно, заседание состоится 21–22 мая.

Владимир Кожин с 2000 года управлял делами президента РФ, а в 2014 году занял пост помощника российского лидера по вопросам военно-технического сотрудничества. В сентябре 2018 столичный мэр Сергей Собянин наделил Кожина полномочиями члена Совета Федерации от Москвы.