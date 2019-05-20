Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
13:43   20 Мая 2019
Россия

Кожин может занять пост Мезенцева в Совфеде

Кожин может занять пост Мезенцева в Совфеде

Председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева указом российского лидера назначили послом в Белоруссию вместо Михаила Бабича. Пост Мезенцева может занять заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Собеседник News.ru в сенате объяснил, что сначала кандидатуру Кожина на пост главы комитета по экономической политике необходимо утвердить. По его словам, после кандидатуру поддерживают большинством голосов на общем заседании верхней палаты. Предварительно, заседание состоится 21–22 мая.

Владимир Кожин с 2000 года управлял делами президента РФ, а в 2014 году занял пост помощника российского лидера по вопросам военно-технического сотрудничества. В сентябре 2018 столичный мэр Сергей Собянин наделил Кожина полномочиями члена Совета Федерации от Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #сф #кожин #мезенцев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...