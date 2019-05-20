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12:57   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский призвал украинцев возвращаться в страну

Зеленский призвал украинцев возвращаться в страну

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев, которые проживают за рубежом, возвращаться в страну.

«Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство», — заявил он в речи после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.

По словам политика, граждане должны ехать на Украину не в гости, а домой. С собой вместо сувениров, заметил он, украинцам стоит привезти на родину опыт и ментальные ценности.

Напомним, победитель выборов президента Украины вступил в должность 20 мая. Церемония инаугурации прошла в стенах Верховной рады страны. Во время торжественного мероприятия Зеленский заявил о роспуске парламента.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #инаугурация #зеленский

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