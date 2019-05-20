Зеленский призвал украинцев возвращаться в страну

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев, которые проживают за рубежом, возвращаться в страну.

«Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство», — заявил он в речи после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.

По словам политика, граждане должны ехать на Украину не в гости, а домой. С собой вместо сувениров, заметил он, украинцам стоит привезти на родину опыт и ментальные ценности.

Напомним, победитель выборов президента Украины вступил в должность 20 мая. Церемония инаугурации прошла в стенах Верховной рады страны. Во время торжественного мероприятия Зеленский заявил о роспуске парламента.