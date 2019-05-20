Песков назвал достаточно высоким результат Лазарева на «Евровидение-2019»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая, заявил, что третье место на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2019» — достаточно высокий результат. Журналисты отметили, что российский певец Сергей Лазарев заявил о предвзятом судействе именно к РФ, передает Федеральное агентство новостей.

«Тут мы не можем судить, мы не специалисты», — ответил Песков.

По его словам, выступления Лазарева квалифицированно прокомментируют в министерстве культуры. Конкурс завершился в Тель-Авиве в субботу. Победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс второе место досталось итальянцу Мамуду, выступившему с композицией Soldi.