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13:09   20 Мая 2019
Россия

Песков назвал достаточно высоким результат Лазарева на «Евровидение-2019»

Песков назвал достаточно высоким результат Лазарева на «Евровидение-2019»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая, заявил, что третье место на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2019» — достаточно высокий результат. Журналисты отметили, что российский певец Сергей Лазарев заявил о предвзятом судействе именно к РФ, передает Федеральное агентство новостей.

«Тут мы не можем судить, мы не специалисты», — ответил Песков.

По его словам, выступления Лазарева квалифицированно прокомментируют в министерстве культуры. Конкурс завершился в Тель-Авиве в субботу. Победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс второе место досталось итальянцу Мамуду, выступившему с композицией Soldi.

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Автор: Анатолий Кубарев
#лазарев #песков #евровидение #общество

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