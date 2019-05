Песков назвал достаточно высоким результат Лазарева на «Евровидение-2019»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая, заявил, что третье место на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2019» — достаточно высокий результат. Журналисты отметили, что российский певец Сергей Лазарев заявил о предвзятом судействе именно к РФ, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, выступления Лазарева квалифицированно прокомментируют в министерстве культуры. Конкурс завершился в Тель-Авиве в субботу. Победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс второе место досталось итальянцу Мамуду, выступившему с композицией Soldi.

Here are the final results of Eurovision Song Contest 2019. ⭐️ TOP 3 ⭐️ ???????? 1 - 492@DuncLaurence ???????? 2 - 465@Mahmood_Music ???????? 3 - 369@SergeyLazarev#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/4TmXuXXkty