Экономист ждет индексации пенсий работающим пенсионерам не ранее 2021 года

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на X Съезде организации, который проходит в Москве, заявил, что необходимо вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Профсоюзный лидер напомнил, что одним из декларируемым правительством мотивов повышения пенсионного возраста было сохранение возрастных работников на рынке труда.

«В этой связи мы считаем необходимым вернуться к вопросу индексации пенсий, снятия ограничений при формировании пенсионных прав для работающих пенсионеров. А также готовы требовать отмены этих дискриминационных решений, в результате которых рынок лишился миллионов рабочих рук, а социальный бюджет — миллиардов рублей», — заявил Михаил Шмаков.

Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что такая позиция Шмакова едина с правительственной, но в ближайшие два года Россия вряд ли будет готова к индексации пенсий.

«Скорее всего, это перспектива где-нибудь 2022 года. Нам надо вернуться к потенциалу, который формируется не за счет разовых случайных факторов, а на основе реализации нацпроектов и создания стимулирующей деловой среды. Если увидим перспективы роста ВВП на 2,0–2,5% по году, тогда появятся материальные и финансовые основания для решения вопроса. Господин Шмаков абсолютно прав. В данном случае он выступает в трогательном единстве с нашим правительством, которое тоже не раз говорило о том, что вопрос требует решения. Но сейчас, ребята, извините, пока не получается».

Повышать пенсию для россиян, которые продолжают работать, несмотря на возраст, перестали с января 2016 года, назвав это «заморозкой» в соответствии с федеральным законом № 385-ФЗ от 29.12.2015. Ранее фиксированная (базовая) часть увеличивалась пропорционально уровню роста потребительских цен за предыдущий год. Министр финансов РФ Антон Силуанов перечислял причины, по которым пока не снимается мораторий на индексацию выплат: зарплата, в том числе у трудящихся пенсионеров, растет быстрее, чем пенсии неработающих пожилых людей, работающий пенсионер имеет больше материальных льгот, чем неработающий, пенсионерам пересчитывают размер выплаты в случае увольнения, что добавляет к ней существенную сумму при утрате заработка.

При заморозке индексации государство также намерено сэкономленные средства Пенсионного фонда направить на более существенное повышение выплат неработающим пенсионерам.