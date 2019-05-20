Глава ФНПР призвал вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что с точки зрения социальных последствий повышение пенсионного возраста стало тяжелым решением для правительства. Об этом он заявил 20 мая на X Съезде ФНПР.

Он напомнил, что одной из причин принятия такого решения было сохранение возрастных сотрудников на рынке труда. В связи с этим Шмаков призвал вернуться к вопросу индексации пенсий, а также снятия ограничений при формировании пенсионных прав для работающих пенсионеров.

Глава ФНПР напомнил, что федерация выступает против внедрения индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на принципах автоподписки. Он убежден, что ИПК должен формироваться лишь на добровольной основе.