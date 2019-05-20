РФ готова обсудить возврат украинских военнопленных
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая, сообщил, что в Москве активно обсуждали обмен военнопленными в рамках имеющихся каналов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать возврат украинских военнопленных через обмен. Журналисты спросили представителя Кремля, готова ли РФ к аналогичным действиям, передает Федеральное агентство новостей.
«Россия неоднократно говорила о заинтересованности в этом», — ответил Песков.
По его словам, Москва надеется на продолжение обсуждений. Песков напомнил о проблемах с квалификацией определенных лиц в качестве пленных, например, с определением, о ком точно идет речь.
Новообраний Президент України Володимир Зеленський, поклавши руку на Конституцію України і на Пересопницьке Євангеліє, проголосив присягу Українському народові???????? https://t.co/trkg4NKgoC pic.twitter.com/BMJNXUSnts— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 мая 2019 г.