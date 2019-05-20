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12:39   20 Мая 2019
Россия

РФ готова обсудить возврат украинских военнопленных

РФ готова обсудить возврат украинских военнопленных

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 20 мая, сообщил, что в Москве активно обсуждали обмен военнопленными в рамках имеющихся каналов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать возврат украинских военнопленных через обмен. Журналисты спросили представителя Кремля, готова ли РФ к аналогичным действиям, передает Федеральное агентство новостей.

«Россия неоднократно говорила о заинтересованности в этом», — ответил Песков.

По его словам, Москва надеется на продолжение обсуждений. Песков напомнил о проблемах с квалификацией определенных лиц в качестве пленных, например, с определением, о ком точно идет речь.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #общество #зеленский

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