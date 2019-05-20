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12:40   20 Мая 2019
Россия

Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации в Донбассе

Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства собирается поздравить своего украинского коллегу Владимира Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта в Донбассе и в нормализации отношений. Он отметил, что эти успехи будут видны невооруженным взглядом.

Контакты на высшем уровне пока не планируются, пишет ФАН.

Журналисты поинтересовались, как в Кремле отнеслись к заявлениям Зеленского по поводу возврата Крыма и Донбасса. 

«Что касается Крыма — для нас этого вопроса не существует. Что касается Донбасса, это внутренняя проблема (Украины), которую Зеленский может решить, основываясь на четком плане, изложенном в минских соглашениях», — сказал Песков.  

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Рады состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Своей первоочередной задачей политик назвал остановить войну в Донбассе.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #украина #политика #зеленский

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