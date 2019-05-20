Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса и Крыма «не чужие для Украины». После торжественной церемонии вступления в должность он обратился к ним на русском языке.

«И Крым, и Донбасс — украинская земля, где мы потеряли не только территорию, но и, главное, — людей», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что готов пойти на непопулярные решения ради того, чтобы прекратить войну в Донбассе. Кроме того, политик заявил, что необходимо вернуть «потерянные территории». По его словам, прекращение войны станет его первой задачей на посту главы государства.

Ранее Зеленский призвал членов кабмина «освободить места для будущих поколений».