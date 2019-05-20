Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
12:23   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Донбасса и Крыма «не чужие для Украины». После торжественной церемонии вступления в должность он обратился к ним на русском языке.

«И Крым, и Донбасс — украинская земля, где мы потеряли не только территорию, но и, главное, — людей», — сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что готов пойти на непопулярные решения ради того, чтобы прекратить войну в Донбассе. Кроме того, политик заявил, что необходимо вернуть «потерянные территории». По его словам, прекращение войны станет его первой задачей на посту главы государства.

Ранее Зеленский призвал членов кабмина «освободить места для будущих поколений».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #политика #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...