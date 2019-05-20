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12:16   20 Мая 2019
Россия

Путин 20 мая встретится с министром природных ресурсов и экологии

Путин 20 мая встретится с министром природных ресурсов и экологии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 20 мая, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ примет министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, чтобы обсудить нацпроект, передает Федеральное агентство новостей.

«Вы знаете, что экология — первый из крупнейших национальных проектов», — напомнил журналистам представитель Кремля. 

Владимир Путин использует все возможности, включая встречи с кураторами нацпроектов, чтобы контролировать ход реализации программ, резюмировал Песков. Национальный проект «Экология» реализуют с 2019 по 2024 годы. В названии проекта термин «экология» не относится к одноименной науке, а употребляется в значениях близких к понятию охрана окружающей среды.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #минприроды #кобылкин

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