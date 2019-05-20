Пять тысяч петербуржцев призвали Резника пройти тест на наркотики

На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой призывают депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника пройти тест на наркотики. Более пяти тысяч человек уже поставили свои подписи под призывом.

Авторы инициативы отмечают, что депутат является должностным лицом, а потому должен снять с себя подозрения в употреблении запрещенных веществ. Сам Резник ранее от медицинского освидетельствования отказался. Об этом он прямо заявил на своей странице в Facebook.

«Наверное, кого-то разочарую, но не собираюсь бегать по врачам», — написал парламентарий.

Помимо скандала с употреблением, предположительно, марихуаны, депутат «прославился» неоднозначным поведением на первомайской демонстрации. Резник выкрикивал оппозиционные лозунги, подогревая сторонников, после чего ненадолго оказался в автозаке. Полиция отпустила обладающего депутатской неприкосновенностью Резника после профилактической беседы. Как отмечают СМИ, в момент задержания, народный избранник, вероятно, находился под воздействием веществ.

Большинство участников акции, в которой в этот день участвовал парламентарий, спокойно и организованно прошли по Невскому проспекту в центре Северной столицы, чтобы принять участие в традиционном первомайском митинге на Дворцовой площади.

Даже несмотря на согласованный статус акции, оппозиция все равно устроила провокацию против полиции в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/WT6b7n4xNP — Актуальная Политика (@Current_policy) May 1, 2019

Однако колонна так называемых объединенных демократов, в числе которых оказались провокаторы, пыталась сорвать мероприятие и превратить происходящее в несогласованный митинг.