Глава Минобороны Украины подал в отставку

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, с трибуны Верховной рады в первой речи в качестве президента призвал уволить Степана Полторака с занимаемой должности. После министр обороны Украины написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Полторак попросил Зеленского как верховного главнокомандующего ВС страны рассмотреть в установленном порядке вопрос увольнения с должности министра обороны Украины. Также президент призвал уволить главу Службы безопасности Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.