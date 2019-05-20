Глава Минобороны Украины подал в отставку
Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, с трибуны Верховной рады в первой речи в качестве президента призвал уволить Степана Полторака с занимаемой должности. После министр обороны Украины написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Степан Полторак Честь маю! pic.twitter.com/701pdGM2q6— Інна Щер (@shcherbininainn) 20 мая 2019 г.
Полторак попросил Зеленского как верховного главнокомандующего ВС страны рассмотреть в установленном порядке вопрос увольнения с должности министра обороны Украины. Также президент призвал уволить главу Службы безопасности Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко.
Голова Центральної виборчої комісії вручила В.Зеленському посвідчення Президента України. Голова КС вручила Главі держави офіційні символи влади - Знак Президента України, Гербову печатку і Булаву. У сесійному залі прозвучав духовний гімн Боже великий, єдиний, нам Україну храни pic.twitter.com/nZL11vjRfg— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 мая 2019 г.