Депутаты не исключили упрощения получения паспортов РФ в Приднестровье

Депутаты Госдумы рассмотрят возможность выдачи российский паспортов жителям Приднестровья. Об этом 20 мая сообщил депутат от партии «Единая Россия» Александр Ярошук.

Он отметил, что в правительстве есть лоббисты, которые хорошо понимают проблематику всех непризнанных республик, в частности ДНР, ЛНР и Приднестровья, а также их жителей.

«И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — считает Ярошук.

По его словам, уже составлены законы, которые нужны для упрощенной процедуры выдачи российских документов. Кроме того, Москва готова направить средства на строительство объектов в республике, которые не были достроены, обеспечить коммунальной техникой и троллейбусами.