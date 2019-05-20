Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

Более половины всего объема медпомощи россияне получают амбулаторно

 МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает изымать автомобили у пьяных водителей
Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Украина вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

 Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств
Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

Российский бизнес поможет Бутиной оплатить адвокатов

 Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций

Евросоюз на фоне заявлений США в отношении Ирана призвал избегать провокаций
12:03   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Депутаты не исключили упрощения получения паспортов РФ в Приднестровье

Депутаты не исключили упрощения получения паспортов РФ в Приднестровье

Депутаты Госдумы рассмотрят возможность выдачи российский паспортов жителям Приднестровья. Об этом 20 мая сообщил депутат от партии «Единая Россия» Александр Ярошук.

Он отметил, что в правительстве есть лоббисты, которые хорошо понимают проблематику всех непризнанных республик, в частности ДНР, ЛНР и Приднестровья, а также их жителей.

«И вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — считает Ярошук. 

По его словам, уже составлены законы, которые нужны для упрощенной процедуры выдачи российских документов. Кроме того, Москва готова направить средства на строительство объектов в республике, которые не были достроены, обеспечить коммунальной техникой и троллейбусами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#госдума #политика #гражданство #приднестровье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...