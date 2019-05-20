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11:45   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей на посту президента

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей на посту президента

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, обратился к нации и провел заседание Верховной рады после вступления в должность президента. По его словам, прекращение войны в Донбассе — первое задание. 

«Если нужно будет, я готов потерять должность ради того, чтобы наступил мир», — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что готов на непопулярные решения для прекращения конфликта и возвращения «потерянных территорий». Зеленский назвал Крым и Донбасс украинской землей, где Киев потерял «не только территорию, но и людей». 

«Я готов к диалогу», — подчеркнул президент. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #украина #общество #зеленский

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