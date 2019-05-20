Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей на посту президента
Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, обратился к нации и провел заседание Верховной рады после вступления в должность президента. По его словам, прекращение войны в Донбассе — первое задание.
«Если нужно будет, я готов потерять должность ради того, чтобы наступил мир», — сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что готов на непопулярные решения для прекращения конфликта и возвращения «потерянных территорий». Зеленский назвал Крым и Донбасс украинской землей, где Киев потерял «не только территорию, но и людей».
«Я готов к диалогу», — подчеркнул президент.
Новообраний Президент України Володимир Зеленський, поклавши руку на Конституцію України і на Пересопницьке Євангеліє, проголосив присягу Українському народові???????? https://t.co/trkg4NKgoC pic.twitter.com/BMJNXUSnts— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 мая 2019 г.