Зеленский призвал членов кабмина «освободить места для будущих поколений»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов правительства «освободить места для будущих поколений». Он также заявил о намерении уволить главу СБУ, генпрокурора, министра обороны Украины в течение двух месяцев.

Напомним, в понедельник, 20 мая, Зеленский принес присягу украинцам. После этого он вступил в должность президента Украины. Инаугурация проходила на торжественном заседании Рады.

После церемонии президент призвал украинцев вернуться в страну, чтобы начать совместную работу над ее развитием и процветанием. По его словам, в мире проживает около 65 миллионов украинцев.