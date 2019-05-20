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11:40   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский призвал членов кабмина «освободить места для будущих поколений»

Зеленский призвал членов кабмина «освободить места для будущих поколений»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов правительства «освободить места для будущих поколений». Он также заявил о намерении уволить главу СБУ, генпрокурора, министра обороны Украины в течение двух месяцев.

Напомним, в понедельник, 20 мая, Зеленский принес присягу украинцам. После этого он вступил в должность президента Украины. Инаугурация проходила на торжественном заседании Рады. 

После церемонии президент призвал украинцев вернуться в страну, чтобы начать совместную работу над ее развитием и процветанием. По его словам, в мире проживает около 65 миллионов украинцев.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #зеленский

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