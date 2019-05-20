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11:21   20 Мая 2019
Россия

Телеканал «360» отмечает первый юбилей

Телеканал «360» отмечает первый юбилей

Телеканал «360» отмечает свой первый юбилей — ему исполняется пять лет. За это время доля аудитории СМИ увеличилась в два раза, а телеканал вошел в топ-40 каналов России по среднесуточному охвату.

«360» могут посмотреть жители 23 российских городов, среди которых Саратов, Волгоград, Челябинск, Сургут, Краснодар. Кроме того, посмотреть телеканал можно через сервис «Megogo».

Мультимедийная редакция СМИ позволяет работать на различных крупных digital-платформах. Каждый месяц на сайт заходят около восьми миллионов уникальных пользователей. В основном это жители Москвы и Подмосковья.

Эксклюзивные материалы помогли «360» занять четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-изданий.

За прошедший год телеканал был удостоен двумя наградами: он стал лауреатом конкурса «Премия Рунета — 2018» в номинации «СМИ и массовые коммуникации» и получил премию «Прометей‐2018» в номинации «СМИ».

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Автор: Виктория Разумовская
#сми #журналистика #общество

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