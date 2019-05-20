Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, принес присягу украинцам, после чего глава Конституционного суда объявила о его вступлении в должность президента Украины. Инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной рады. Зеленский получил официальные символы власти украинского лидера — знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву, а после объявил о роспуске Верховной рады.

Доброго ранку, шановні читачі! Сьогодні о 10.00 відбудеться урочисте засідання #Рада8, присвячене складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України Володимиром Зеленським ????Пряма трансляція: https://t.co/kWKgXaMkuj ????Інстаграм: https://t.co/sNqMu5RTBo pic.twitter.com/w4Kr4NMrMY — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 мая 2019 г.

Владимир Зеленский попросил украинце вернуться в страну, чтобы сообща работать над развитием родины. По его подсчетам, в разных странах сейчас проживает порядка 65 миллионов украинцев.