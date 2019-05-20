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11:01   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, принес присягу украинцам, после чего глава Конституционного суда объявила о его вступлении в должность президента Украины. Инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной рады. Зеленский получил официальные символы власти украинского лидера — знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву, а после объявил о роспуске Верховной рады.

Владимир Зеленский попросил украинце вернуться в страну, чтобы сообща работать над развитием родины. По его подсчетам, в разных странах сейчас проживает порядка 65 миллионов украинцев.

«Сувениров не надо, привезите нам знания. Все это поможет нам начать новую эпоху»,  — сказал президент Украины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #верховная рада #общество #зеленский

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