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12:02   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Как прошла инаугурация Владимира Зеленского

Как прошла инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в понедельник, 20 апреля вступил в должность главы Украины, официально став шестым президентом страны. Торжественная церемония инаугурации прошла в здании Верховной рады, а после переместилась во двор Мариинского дворца в Киеве.

Мероприятие оказалось не таким пышным, как инаугурация экс-президента Петра Порошенко, прошедшая пять лет назад. Зрители на этот раз не увидели в центре Киева бронированного кортежа. Сам политик держался не так отстранено от народа, много улыбался и в ходе присяги произнес народную речь, рассказав собравшимся о том, как он намерен менять судьбу страны.

Примечательно, что на церемонии присутствовали коллеги комика по шоу «Квартал 95». Как отмечают украинские СМИ, именно сценаристы этой студии занимались подготовкой торжественного мероприятия.

Как прошла инаугурация Владимира Зеленского

В ходе инаугурационной речи новый глава государства перешел на русский язык, чтобы сообщить о важности диалога по вопросу обмена пленными на Донбассе. Кроме того, президент, вернувшись к использованию украинского, заявил, что запрещает чиновникам размещать свои портреты в кабинетах. 

«Повесьсте туда фотографии ваших детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — призвал он.

Как прошла инаугурация Владимира Зеленского

Но, пожалуй, главным событием церемонии стало заявление Зеленского о роспуске Верховной рады Украины. Кроме того, он призвал членов правительства освободить места в кабинете, так как министры, по его мнению проблем страны не решают, а только создают их. 

«На протяжении своей жизни я делал все, чтобы украинцы улыбались. Следующие пять лет я буду делать все, чтобы вы не плакали. Спасибо», — закончил новый лидер Украины свою речь.

После принятия присяги Зеленский покинул здание парламента, выйдя к гражданам. Собравшиеся, не ожидавшие увидеть политика на улице, встретили его овациями и хвалебными возгласами.

Как прошла инаугурация Владимира Зеленского

Далее Зеленский пешком проследовал во двор Мариинского дворца, расположенного по соседству. Там он за руки здоровался с простыми украинцами, стоящими за ограждением.

У входа во дворец президента встретил министр обороны Степан Полторак, которого несколькими минутами ранее Зеленский требовал отправить в отставку. Кроме того, во дворе ему пожали руки начальник Генштаба Муженко и командующие Сухопутных, Воздушных и Военно-морских и Десантно-штурмсовых сил и Сил специальных операций докладывают. Члены военного блока заявили, что их войска к выполнению задач готовы.

Так, Зеленский официально стал Верховным Главнокомандующим. 

После церемонии Зеленский отправился на встречу с представителями иностранных делегаций, которые приехали его поздравить.

 

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Автор: Алла Ларионова
#украина #президент #инаугурация #зеленский

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