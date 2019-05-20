Как прошла инаугурация Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в понедельник, 20 апреля вступил в должность главы Украины, официально став шестым президентом страны. Торжественная церемония инаугурации прошла в здании Верховной рады, а после переместилась во двор Мариинского дворца в Киеве.

Мероприятие оказалось не таким пышным, как инаугурация экс-президента Петра Порошенко, прошедшая пять лет назад. Зрители на этот раз не увидели в центре Киева бронированного кортежа. Сам политик держался не так отстранено от народа, много улыбался и в ходе присяги произнес народную речь, рассказав собравшимся о том, как он намерен менять судьбу страны.

Примечательно, что на церемонии присутствовали коллеги комика по шоу «Квартал 95». Как отмечают украинские СМИ, именно сценаристы этой студии занимались подготовкой торжественного мероприятия.

В ходе инаугурационной речи новый глава государства перешел на русский язык, чтобы сообщить о важности диалога по вопросу обмена пленными на Донбассе. Кроме того, президент, вернувшись к использованию украинского, заявил, что запрещает чиновникам размещать свои портреты в кабинетах.

«Повесьсте туда фотографии ваших детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», — призвал он.

Но, пожалуй, главным событием церемонии стало заявление Зеленского о роспуске Верховной рады Украины. Кроме того, он призвал членов правительства освободить места в кабинете, так как министры, по его мнению проблем страны не решают, а только создают их.

«На протяжении своей жизни я делал все, чтобы украинцы улыбались. Следующие пять лет я буду делать все, чтобы вы не плакали. Спасибо», — закончил новый лидер Украины свою речь.

После принятия присяги Зеленский покинул здание парламента, выйдя к гражданам. Собравшиеся, не ожидавшие увидеть политика на улице, встретили его овациями и хвалебными возгласами.

Далее Зеленский пешком проследовал во двор Мариинского дворца, расположенного по соседству. Там он за руки здоровался с простыми украинцами, стоящими за ограждением.

У входа во дворец президента встретил министр обороны Степан Полторак, которого несколькими минутами ранее Зеленский требовал отправить в отставку. Кроме того, во дворе ему пожали руки начальник Генштаба Муженко и командующие Сухопутных, Воздушных и Военно-морских и Десантно-штурмсовых сил и Сил специальных операций докладывают. Члены военного блока заявили, что их войска к выполнению задач готовы.

Так, Зеленский официально стал Верховным Главнокомандующим.

После церемонии Зеленский отправился на встречу с представителями иностранных делегаций, которые приехали его поздравить.