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10:46   20 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский вступил в должность президента

Зеленский вступил в должность президента

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский принес присягу народу в понедельник, 20 мая. После этого глава Конституционного суда страны объявила о вступлении его в должность главы государства.

Церемония инаугурации состоялась на торжественном заседании Верховной рады.

«Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине», — заявил новоявленный президент в ходе мероприятия.

В своей речи политик обязался заботиться о благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, а также соблюдать Конституцию и законы Украины и повышать авторитет государства. Новый лидер принес присягу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие.

Украинский Центризбирком в конце минувшего месяца официально признал Зеленского победителем на выборах. Во втором туре, состоявшемся 21 апреля, его кандидатуру поддержали 73,22% избирателей, а экс-президента страны Петра Порошенко - 24,45%.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #инаугурация #зеленский

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