Центр славянской письменности откроют в павильоне «Земледелие» на ВДНХ

Павильон №58 «Земледелие» (ранее — «Украинская ССР») на выставке достижений народного хозяйства порадует посетителей центром славянской письменности «Слово». По информации пресс-службы ВДНХ, отреставрированный павильон откроют в мае.

Павильон «Земледелие» — объект культурного наследия федерального значения, который построили на Центральной аллее ВДНХ в 1954 году по проекту архитектора Алексея Тация. В павильоне демонстрировали основные достижения украинской науки, культуры и промышленности, а затем там находилась экспозиция, посвященная сельскохозяйственным культурам.

В 2013 году павильон закрыли на неотложные противоаварийные работы. Только в 2017-ом «Земледелие» начали реставрировать, воссоздавать первоначальные интерьеры, фасады, витражи, позолоченный шпиль со звездой, выложенный смальтой герб и барельефы над входом в павильон. В павильоне сделают центр славянской письменности «Слово» — музейно-просветительский и образовательный проект выставки достижений народного хозяйства.