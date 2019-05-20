Жителей Канады эвакуируют из-за сильных лесных пожаров

Власти Канады приняли решение об эвакуации одного из районов в Мальборо, расположенного в западной провинции Альберта. Причиной этому, как сообщают местные СМИ, служат сильные лесные пожары. Отмечается, что огонь уже вплотную подошел к жилым зданиям.

В провинции к настоящему времени зафиксированы три неконтролируемых возгорания площадью от пяти до 25 тысяч гектаров каждый. Точное число эвакуируемых пока неизвестно. О жертвах и разрушениях при пожаре также пока не сообщается.

В непосредственной близости от пожаров полицейские перекрывают дороги. По главному шоссе региона невозможно проехать из-за дыма и плохой видимости.